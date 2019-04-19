ندد اليوم السكرتير الوطني لحزب جبهة القوى الاشتراكية علي العسكري بأحداث العنف التي وقعت يوم السبت الفارط بالمقر الوطني للحزب، و التي وصفها بالغير المسموح بها و المنافية لأخلاقيات الأفافاس، لتقاليده و لقيمه الديمقراطية.

وتابع علي العسكري في بيان له نشر على الصفحة الرسمية للأفافاس على فايسبوك أن نفس المشهد وقع بعد أن قام زملاء مناضلين استرجعوا ظهيرة أمس مقر الحزب من مقتحميه الغير تابعين للحزب و الذين قاموا بتحطيم أبواب المقر، على الساعة الثالثة صباحا، مستعملين في ذلك وسائل ثقيلة و منها شاحتين تابعة لبلدية من الجزائر العاصمة.

و أضاف "إنه لمن واجبنا أن نندد بتصرفات أولئك الذين يريدون تحطيم الحزب، و منهم "حياة تاياتي" التي تم فصلها نهائيا من الحزب و التي تريد انتقاد هياكله بتوظيفها لإشاعات مغرضة و منع الأفافاس من مواصلة نضاله من أجل إرساء دولة القانون و الديمقراطية في وطننا في الوقت الذي ينادي فيه المواطنين إلى التغيير الجذري للنظام.

وأنهى علي العسكري بيانه بدعوة زملائه المناضلين و المسؤولين للعمل على التهدئة و بالرجوع إلى العمل العادي للحزب و السماح للحزب من استرجاع مكانته كالقوة السياسية المعارضة الأولى، بالخصوص في هذه المرحلة التاريخية التي يتبنى فيها الشعب الجزائري مشروع الأفافاس.