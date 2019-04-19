أفادت مصادر عليمة بأن الرئاسة وجهت دعوة للنائب العام لمجلس قضاء غرداية، محمد بن سالم، في إطار ما سمي “مشاورات”، تحسبا للانتخاب الذي تريده السلطة في 4 جويلية المقبل. واشتهر بن سالم بتصريح ناري ضد مسؤولي وزارة العدل بسبب تدخل أحدهم، حسبه، للإفراج عن المحامي دبوز بعد توقيفه بأمر من نيابة غرداية، كما عرف باحتكاكه بالوزير السابق الطيب لوح الذي كان يستشيره في قضايا عديدة مرتبطة بالقطاع. ولا يعرف بأي صفة دعي بن سالم لـ”المشاورات”، هل كممثل للحراك أم للقضاء أم للمجتمع الغرداوي الذي تلقى تكريمات من تنظيماته؟