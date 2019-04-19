قام مدير المقاطعة التجارية في المحمدية (العاصمة) بشركة نفطال بإجهاض محاولة التحاق عمال المقاطعة بزملائهم بمركز التوزيع في الخروبة للمشاركة في وقفة لمساندة الحراك الشعبي والمطالبة بإسقاط سيدي السعيد والمساندين له، الأمر الذي خلف تذمرا كبيرا وسط العمال، لكن إذا عرف السبب بطل العجب. فبالعودة إلى الوراء، قام المدير بإرسال ثلاث حافلات مليئة بالعمال لمساندة التجمع الذي أقامه سيدي السعيد في 18 فيفري الماضي لإعلان دعم العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة. وعرفانا منه بالجميل وفي سابقة في المديرية، قام سيدي السعيد بزيارة خاصة لشكر المدير على دعمه في اليوم الموالي للتجمع. فهل بعد هذا الحراك كله لايزال هؤلاء يحفظون الولاء للرئيس السابق؟