إحياء ذكرى الربيع الأمازيغي

أخبار الوطن
20 ابريل 2019 () - ف.ن
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* مواطنو ولاية باتنة يحيون ذكرى الربيع الأمازيغي و الربيع الأسود.

 

 

* تظاهرة في ساحة البريد المركزي بمناسبة ذكرى الربيع الأمازيغي المصادفة 20 أفريل.

 

  

* تظاهرة حاشدة بالبويرة إحياء ذكرى الربيع الأمازيغي، مطالبين برحيل الباءات المتبقية في النظام

 

 

* نظم مواطنو ولاية تيزي وزو تظاهرة حاشدة اليوم السبت، لإحياء ذكرى الربيع الأمازيغي، المصادف يوم 20 أفريل.

 

 

*نظم مواطنو ولاية بجاية اليوم السبت، مسيرة سلمية لإحياء ذكرى الربيع الأمازيغي، 20 أفريل، وذكرى ما يسمى "الربيع الأسود" 20 أفريل 2001.

 

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