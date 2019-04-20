* مواطنو ولاية باتنة يحيون ذكرى الربيع الأمازيغي و الربيع الأسود.

* تظاهرة في ساحة البريد المركزي بمناسبة ذكرى الربيع الأمازيغي المصادفة 20 أفريل.

* تظاهرة حاشدة بالبويرة إحياء ذكرى الربيع الأمازيغي، مطالبين برحيل الباءات المتبقية في النظام

* نظم مواطنو ولاية تيزي وزو تظاهرة حاشدة اليوم السبت، لإحياء ذكرى الربيع الأمازيغي، المصادف يوم 20 أفريل.

*نظم مواطنو ولاية بجاية اليوم السبت، مسيرة سلمية لإحياء ذكرى الربيع الأمازيغي، 20 أفريل، وذكرى ما يسمى "الربيع الأسود" 20 أفريل 2001.