إحياء ذكرى الربيع الأمازيغي
أخبار الوطن
20 ابريل 2019 () - ف.ن
* مواطنو ولاية باتنة يحيون ذكرى الربيع الأمازيغي و الربيع الأسود.
* تظاهرة في ساحة البريد المركزي بمناسبة ذكرى الربيع الأمازيغي المصادفة 20 أفريل.
* تظاهرة حاشدة بالبويرة إحياء ذكرى الربيع الأمازيغي، مطالبين برحيل الباءات المتبقية في النظام
* نظم مواطنو ولاية تيزي وزو تظاهرة حاشدة اليوم السبت، لإحياء ذكرى الربيع الأمازيغي، المصادف يوم 20 أفريل.
*نظم مواطنو ولاية بجاية اليوم السبت، مسيرة سلمية لإحياء ذكرى الربيع الأمازيغي، 20 أفريل، وذكرى ما يسمى "الربيع الأسود" 20 أفريل 2001.