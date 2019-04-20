أوقفت مفرزة للجيش الوطني بالتنسيق مع أفراد الأمن الوطني، بتيزي وزو، شخصا مشبوها كان على متن سيارة محملة بأسلحة نارية ومعدات ممنوعة، العملية مكنت من حجز (01) بندقية صيد عيار 16 ميليمتر، (01)مسدس آلي عيار 8 ميليمتر، (03) قنابل مسيلة للدموع، (975) قرص مهلوس، (02) خنجرين، (06) هواف نقالة مزودة ببطاقات ذاكرة، مبلغ مالي يقدر بـ (127.000دج)، جوازي(02) سفر جزائري و فرنسي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة اليوم السبت، : "في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الأمن الوطني بتيزي وزو /ن ع 1 شخصا مشبوها كان على متن سيارة محملة بأسلحة نارية ومعدات ممنوعة، العملية مكنت من حجز (01) بندقية صيد عيار 16 ميليمتر، (01)مسدس آلي عيار 8 ميليمتر، (03) قنابل مسيلة للدموع، (975) قرص مهلوس، (02) خنجرين، (06) هواف نقالة مزودة ببطاقات ذاكرة، مبلغ مالي يقدر بـ (127.000دج)، جوازي(02) سفر جزائري و فرنسي".