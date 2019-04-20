اقترب مانشستر سيتي خطوة أخرى من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما حقق فوزا صعبا ومهما، السبت، على ضيفه توتنهام هوتسبير بهدف نظيف، في المرحلة 35 من المسابقة.

وثأر مانشستر سيتي من الفريق اللندني الذي أقصاه قبل 3 أيام من دوري أبطال أوروبا، رغم تحقيق الفوز 4-3 في إياب دور الثمانية، حيث سبق لتوتنهام الفوز على ملعبه ذهابا بهدف نظيف.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب الشاب فيليب فودن في الدقيقة الخامسة من المباراة، بعد تمريرة رأسية داخل منطقة الجزاء من زميله سيرخيو أغويرو.

ورفع سيتي رصيده من النقاط إلى 86 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، من 34 مباراة لكل فريق.