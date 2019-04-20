أفادت مصادر إعلامية اليوم السبت، أن اللجنة القانونیة التابعة لمجلس الأمة ستجتمع الأحد ، للنظر في طلب العدالة بشأن رفع الحصانة البرلمانیة لجمال ولد عباس والسعید بركات.

ونقلا عن موقع "كل شيء عن الجزائر" أكد أن العدالة راسلت مكتب مجلس الأمة حول النائبين، قرر الأخير إحالة الطلب إلى لجنة الشؤون القانونیة، التي إن رأت أن الطلب المقدم من العدالة مقبول، فإنها ستعقد جلسة عامة للتصويت على رفع الحصانة البرلمانية.

وحسب "tsa" فإن طلب رفع الحصانة البرلمانیة عن ولد عباس وبركات يأتي كجزء من التحقیق في قضیة اختلاس الأموال من وزارة التضامن الوطني.