أصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي بيانا استنكر فيه الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الأمين الولائي السابق الصديق شهاب أمام مقر الحزب بالعاصمة اليوم السبت.

وأوضح البيان أن ما قام به "المدعو الصديق شهاب، الأمين العام الولائي المقصي، بحشد مجموعة مأجورة لا تزيد عن 50 شخصا أمام مقر الحزب وهم أشخاص غرباء عن الحزب جاؤوا من ولاية الجزائر و ولايات أخرى يعد "تصرفا همجيا".

للتذكير، كان أويحيى قد أنهى في 3 من الشهر الجاري، مهام الصديق شهاب كناطق رسمي للحزب وكأمين للمكتب الولائي للحزب للجزائر العاصمة على خلفية ما وصفه الحزب بـ "التصرفات التمردية التي قادها على مستوى هياكل الحزب بالعاصمة، بعد إدلائه بتصريحات تتناقض مع المواقف السياسية" لهذه التشكيلة السياسية.

وكان المجلس الولائي للعاصمة في اجتماعه المنعقد في 2 أفريل برئاسة الصديق شهاب، قد اعتبر أنه من الضروري "مواكبة الحزب للأحداث الجارية على الساحة الوطنية" و"إعادة النظر في التركيبة البشرية لقيادة الحزب بما يتماشى مع المرحلة الحالية" .