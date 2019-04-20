أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن الوثائق و الأعمال الصادرة بالأمازيغية التي أنتجتها المحافظة ستصبح قريبا متوفرة على موقع غوغل للترجمة.

و أوضح عصاد أنه سيتم تنصيب فوج عمل حول مشروع "المترجم الآلي للغة الأمازيغية من نوع غوغل للترجمة" وذلك تحت إشراف الباحث في الذكاء الاصطناعي الدكتور بوسعد عداد.

كما أشار الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية خلال لقاء نظم بمناسبة إحياء الربيع الأمازيغي المصادف لـ 20 افريل 1980 إلى أن هذا الفوج سيكلف بجرد الوثائق التي ترجمتها المحافظة السامية نحو اللغة الأمازيغية سيما النصوص الأساسية للدولة على غرار الدستور و كذا النصوص القانونية و الأعمال الأدبية و ذلك حتى يضمن لها أكبر قدر من النشر و جعلها متوفرة ضمن وثائق رقمية و أعطاء رؤية لأعمال المحافظة السامية للأمازيغية.

و أضاف عصاد بان هيئته تنوي "مواصلة و تعميق تعاونها الثري" سيما مع شبكتها الجامعية الجزائرية و ذلك من أجل تزويد الأمازيغية بالأدوات العلمية و المادية بغية ضمان الإشعاع لهذه اللغة عبر كامل التراب الوطني "دون استثناء".