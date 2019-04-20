عين رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم السبت، محمد وارت مديرا عاما للجمارك وكلف عمار حيواني بنيابة محافظ بنك الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح نفس المصدر أن "السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة قرر، اليوم السبت، 20 أفريل 2019، تعيين السيد محمد وارت بصفته مديرا عاما للجمارك خلفا للسيد فاروق باحمد الذي أنهيت مهامه". وأضاف بيان آخر لرئاسة الجمهورية أن بن صالح "كلف السيد عمار حيواني، نائب محافظ، بنيابة محافظ بنك الجزائر".