أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين (بي أف أي) اليوم السبت القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2018-2019، والتي غاب عنها نجم ليفربول محمد صلاح الذي فاز بها الموسم الماضي.

وضمت القائمة النهائية ستة لاعبين، يتقدمهم مدافع ليفربول فيرغيل فان دايك، ونجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلنيغ الذي سيطر فريقه على الترشيحات باختيار زميليه بالفريق سيرجيو أغويرو (هداف الدوري برصيد 19 هدفا مشاركة مع صلاح) وبرناردو سيلفا. كما ضمت القائمة لاعبا آخر من ليفربول هو السنغالي ساديو ماني، بالإضافة إلى نجم تشلسي إدين هازارد.

ويعد فان دايك الأوفر حظا بين المرشحين لنيل الجائزة لدوره البارز في جعل فريقه الأقوى دفاعا في الدوري المحلي حيث لم يمن مرماه إلا بعشرين هدفا فقط خلال 34 مباراة، كما لعب دورا بارزا في منافسة الريدز على لقب البريميرليغ والتأهل للعام الثاني على التوالي إلى نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

ويحظى رحيم سترلينيغ بفرصة كبيرة أيضا لكونه ثاني هداف لفريق مانشستر سيتي وخامس هداف بالدوري برصيد 17 هدفا.



يذكر أن صلاح قد توّج بالجائزة الموسم الماضي في أول مواسمه مع ليفربول، كما فاز بلقب هداف البريميرليغ أيضا، وهو اللقب الذي ما زال يتنافس عليه مع أغويرو هذا الموسم.