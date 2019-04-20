قدّمت أنيسة بومدين أرملة الرئيس الراحل هواري بومدين رؤيتها للحل المثالي للأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، وقالت إن الأولوية لضمان الاستقرار.

وتحدثت أرملة الرئيس الراحل من العاصمة الفرنسية باريس لشبكة "بي بي سي" عن الحل "الأكثر حكمة" حسب رأيها، وهو تسليم مقاليد السلطة خلال المرحلة الانتقالية لقائد الجيش أحمد قايد صالح.

وأشارت إلى أن الشعب الجزائري خرج إلى الشوارع بعد أن فاض به الكيل وفقد الثقة في مسؤوليه، وأوضحت أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي للاستقرار، واعتبرت أن قائد الجيش هو الأقدر على ضمان ذلك حاليا وتجنيب البلاد العودة إلى مسلسل العنف الذي شهدته في سنوات تسعينيات القرن الماضي.

وبررت أنيسة بومدين موقفها بنجاح قايد صالح في تحديث الجيش الجزائري والارتقاء به إلى المركز 23 في قائمة أقوى الجيوش في العالم.