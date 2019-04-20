اقدمت مساء أمس مجموعة من سكان بلدية فركان 170 جنوب تبسة وعلى الحدود مع وادي سوف، على غلق الطريق وشل حركة المرور للتعبير عن رفضهم لعبور شاحنات تهريب المازوت نحو تونس مطالبين المصالح الأمنية وحرس الحدود بتكثيف الدوريات الأمنية ليلا ونهارا لقمع هذه الجريمة والحد من أخطار حوادث المرور وحصد الأرواح البشرية.

كما أن مربي الجمال والماشية تعرضوا لخسارة في أرزاقهم بسبب السرعة المفرطة وتهور سواق شاحنات تهريب الوقود.