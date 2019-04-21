عوض أن يحطم مطار باتنة الرقم القياسي في عدد المسافرين بحكم أنه يربط ولايات مجاورة له وهي خنشلة وأم البواقي وحتى بسكرة أحيانا، وعوض أن يكون مثالا للتوقيت الثابت في الرحلات إلا في الحالات الاستثنائية، ها هو يحطم رقما في كونه الميناء الجوي الأكثر تأخرا في الرحلات، خاصة على مستوى خط الجزائر- باتنة، وهو ما جعل المسافرين من تلك الولايات يطالبون المسؤولين الحقودين على هذا المطار بأن يرفعوا أيديهم عنه وينهوا الجهوية التي يتعرض لها هو وعدد من مطارات الشرق.