توقعت مصالح الأرصاد الجوي، اليوم الأحد، تساقط أمطار غزيرة و أحيانا رعدية،على المناطق الغربية و الوسطى.

وحسب خريطة اليقظة فان الولايات المعنية هي : تلمسان، عين تيموشنت، وهران، شلف، مستغانم، عين الدفلى، تسمسيلت، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، النعامة، سعيدة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيبازة وتيارت.

ويمتد تساقط الأمطار بداية من فجر اليوم الأحد إلى غدا الإثنين،

كما حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تصل سرعتها 80 كلم/الساعة.

وحسب ذات النشرية فإن الرياح ستخص ولايات شمال تمنراست، شمال أدرار، غرداية، الاغواط، الجلفة، ورقلة، الواد، شمال إليزي وبسكرة.

حيث تمتد صلاحية النشرية من الساعة التاسعة صباحا والى غاية التاسعة ليلا من نهار اليوم الأحد.