رفض محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الارسيدي)، اليوم الأحد، دعوة عبد القادر بن صالح المشاركة في اللقاء التشاوري المزمع تنظيمه غدا الاثنين 22 أفريل، قائلا " ارحلوا فنحن لا نعترف بأجنداتكم لأنكم في واد والشعب في واد آخر".

وقال عبر صفحته في الفايسبوك "وصلتني اليوم 21 أفريل 2019 دعوة من رئاسة الجمهورية مؤرخة يوم 18 أفريل 2019 ، وممضاة من طرف أمينها العام العقبي حبة للحضور في "لقاء تشاوري" مبرمج يوم الاثنين 22 أفريل 2019. هذه الرسالة المحمولة من طرف أحد عناصر الحرس الجمهوري على متن دراجة نارية استغرقت 04 أيام لتصل من مقر رئاسة الجمهورية الذي يبعد 4.8كم عن مقر الأرسيدي. كيف لمؤسسة لا تستطيع أن توصل رسائلها المكتوبة في الوقت المحدد على مساحة 5 كم ² أن تسير دولة بحجم قارة كالجزائر".

وأضاف "ارحلوا فنحن لا نعترف بأجنداتكم لأنكم في واد والشعب في واد آخر."