جدّد محامو ولاية ڨالمة، لليوم الثالث، وقفاتهم الاحتجاجية المُعلنة منذ الأربعاء الماضي، ولمدّة أسبوع كامل، بعدما شلّوا العمل القضائي على المستوى الوطني، دعما وتضامنا مع الحراك الشعبي السلمي، وإصرارا على رحيل جميع رؤوس النظام السابق.

رافعين إلى جانب الرايات الوطنية، لافتات حملت شعارات تطالب القضاة بالإسراع في مباشرة الإجراءات، لمحاسبة رؤوس العصابة " يا قضاة ، يا قضاة ،باشروا الإجراءات...افتحوا التحقيقات".

* استجاب محامو ولاية تيسسميلت إلى نداء منظمتهم النقابية الداعي إلى تنظيم وقفات احتجاجية بداية اليوم، حيث تجمع العشرات منهم بداية من العاشرة صباحا أمام مجلس قضاء تيسمسيلت دعما ومساندة للحراك الشعبي والمطالبة بتغيير رموز النظام.

*خرج محامو تيارت في وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للمجلس القضائي مواصلة لمسيرة الحراك الشعبي وللمطالبة بمحاسبة المتسببين في الفساد، مرددين شعارات " محتجون محتجون.. صوت الشعب هو القانون"، يا دفاع استميت كلنا كلمة النقيب" في إشارة منهم إلى واجب التكتل والتوحد في "هيئة الدفاع في حق أبناء الوطن" حسب اللافتة الكبيرة التي رفعها المحامون ومعظمهم من الأساتذة الكبار بخلاف الوقفة الماضية التي نشطها محامون شباب.

* محامو ولاية البويرة في وقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء مطالبين الاستجابة لإرادة الشعب ورحيل الباءات المتبقية.

* نظم محامو مستغانم تجمع أمام مجلس القضاء، احتجاجا على تعنت السلطة، معلنين مقاطعة الانتخابات الرئاسية.

*نظم محامو ولاية بجاية مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة، مطالبين باحترام إرادة الشعب الجزائري والقانون رافعين شعارات مناهضة لبن صالح، ورموز النظام السابق.