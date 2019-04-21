عرفت حالات الوفاة بسبب الانفلونزا الموسمية تراجعا كبيرا بالجزائر هذه السنة، حيث سجلت 3 حالات فقط مقابل 26 حالة السنة الماضية، حسب مسؤول بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأرجع مدير الوقاية وترقية الصحة بالوزارة الدكتور جمال فورار، "تراجع عدد الوفيات من 26 خلال الموسم الفارط إلى 3 حالات خلال هذا الموسم إلى نجاح حملة التلقيح التي تم اطلاقها في 14 أكتوبر 2018 والتي لقيت اقبالا لدى المواطنين

سيما المصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل وفئة المسنين حيث تم منذ بداية موسم البرد استعمال 92 % من اللقاح المستورد عبر مختلف مناطق الوطن".

وأكد ذات المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية، أن نسبة التغطية باللقاح والإقبال عليه "لعبا دورا هاما في التخفيض من نسبة الوفيات خلال هذا الموسم" معبرا عن أسفه لوفاة 3 أشخاص من المصابين بأمراض مزمنة بكل من ولاية الجزائر العاصمة (شخصان) و بورقلة (شخص واحد).

ودعا المتحدث الفئات الهشة إلى الإقبال على التلقيح الذي سيتواصل إلى غاية نهاية شهر أفريل الحالي.

وذكر بأن نسبة 30 % من الأشخاص الذين أصيبوا بالأنفلونزا الموسمية وتم إدخالهم المستشفيات بين أكتوبر وبداية أفريل الجاري كانوا من المصابين بالأمراض المزمنة، مشددا بالمناسبة على ضرورة إقبال هذه الفئة التي لم تستفيد بعد من التلقيح الذي يظل "أحسن سلاح للوقاية من الفيروسات المعدية".