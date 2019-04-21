في الوقت الذي ينتظره الآلاف من المواطنين أمام مبنى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أين استدعي للمثول في قضايا تبديد المال العام قام اليوم محمد لوكال وزير المالية الجديد بتنصيب المدير الجديد للجمارك الجزائرية.

مبتسما في الحفل الذي نظم اليوم بمقر الجمارك الجزائرية، نصب محمد لوكال وزير المالية محمد وارث مديرا جديدا للجمارك خلفا لفاروق باحمد.

وكان التلفزيون العمومي أعلن أمس أن محمد لوكال استدعي من قبل محكمة سيد امحمد للاستماع لأقواله رفقة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في قضايا تبديد المال العام.