أعلن الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، حكيم بلحسل، اليوم الأحد، في بيان له أن الحزب الذي يعاني من أزمة داخلية سيعقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني يوم 4 ماي المقبل.

وجاء هذا الإعلان غداة الدعوة التي وجهها بلحسل إلى مناضلي جبهة القوى الاشتراكية للانضمام إلى هياكلهم المحلية من أجل المشاركة في التحضير للمؤتمر العادي السادس للحزب في أفضل الظروف"، مجددا "التزامه بلم شمل عائلة جبهة القوى الاشتراكية مع مراعاة توجيهات الهيئة الرئاسية".

وكان عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية علي لعسكري، قد دعا يوم الجمعة الفارط، إلى التهدئة من أجل ضمان السير العادي لنشاطات الحزب بهدف اعطائه من جديد مكانته كأول قوة سياسية معارضة وهذا عقب الأحداث التي سجلت يوم الخميس المنصرم بمقر هذه التشكيلة السياسية.

وتُسيّرُ جبهة القوى الاشتراكية حاليا بقيادة جماعية (هيئة رئاسية) مكونة من خمسة أعضاء.