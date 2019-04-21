أكدت جبهة المستقبل على لسان رئيسها، عبد العزيز بلعيد، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، مشاركتها في جلسة الحوار التي

دعت إليها رئاسة الجمهورية للتباحث حول الأوضاع السياسة في البلاد وكيفية ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع جوان المقبل.

وأوضح بلعيد خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد أن مشاركة جبهة المستقبل في هذا اللقاء التشاوري، تندرج في إطار "تفعيل حوار وطني صريح وحقيقي من شأنه إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويمكن من تجاوز الأزمة السياسية الحالية".