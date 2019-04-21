أصدر المكتب الولائي لحزب تاج ببشار، بيانا يعلن فيه استقالة كافة المنتخبين بالولاية سواء في البرلمان أو المجلس الشعبي الولائي أو المجالس البلدية.

وتأتي هذه الخطوة حسب نص الاستقالة، الذي حصلت "الخبر" على نسخة منه، أنه انسجاما مع التحولات الكبرى التي تعيشها البلاد، واستجابة لمطالب مناضلي ومحبي الحزب الذين ساندوا المكتب المحلي في كل المحطات التنظيمية والاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

وأضاف البيان،" أنه وأمام المواقف الخاطئة لقيادة الحزب والتي أدت الى تراجع الحزب سياسيا وشعبيا نعلن استقالتنا الجماعية من الحزب".

من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع من المكتب الولائي لحزب "تاج" ببشار، أن الجميع كان ينتظر خروجا مشرفا لزعيم الحزب عمار غول عن طريق تقديم استقالته، إلا أن تعنته دفعنا إلى اختيار الاستقالة الجماعية للحزب.