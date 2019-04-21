باشر عمال مصنع الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة " أوا" احتجاجا صبيحة اليوم أمام المصنع الكائن بالمنطقة الصناعية لمرسى الحجاج شرق وهران، للمطالبة بفتح المفاوضات مع الفرع النقابي لمناقشة لائحة مطالب العمال المودعة لدى إدارة الشركة منذ أسابيع.

للتذكير شرع المصنع في العمل منذ سنة 2009 وهو ثمرة شراكة بين سوناطراك 51 بالمائة و مجموعة سهيل بهوان العماني 49 بالمائة ويشغل حاليا أكثر من 160 عاملا جزائريا و 183 عاملا أجنبيا من جنسيات مختلفة.

وبلغ إنتاج المصنع من اليوريا في السنة الماضية قرابة 2.4 مليون طن و بلغت قيمة الصادرات 674 مليون دولار.