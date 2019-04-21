سيعقد الاتحاد العام للعمال الجزائريين مؤتمره الوطني الـ 13 يومي 21 و 22 جوان المقبل، حسبما علم اليوم الأحد من المركزية النقابية.

و قد قامت اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير المؤتمر الوطني الـ 13 بإعداد خارطة الطريق و التي ستنطلق أولى مراحلها ابتداء من يوم 4 ماي المقبل و ستخصص هذه المرحلة الأولى التي ستنتهي في 16 ماي لدراسة و تعديل القانون الأساسي و النظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين (شرقي غربي وسطي جنوب و فدراليات).

أما المرحلة الثانية المزمع إطلاقها من 12 إلى 16 ماي فستخصص لاستكمال المشاريع التمهيدية لقانون الأساسي و النظام الداخلي للمركزية النقابية في حين أن المرحلة الثالثة المبرمجة من 18 ماي إلى 19 جوان فمن شانها السماح بالخروج بمؤتمرين منتدبين للمؤتمر الـ 13 و عقد مؤتمرات جهوية.

في حين أن المرحلة الرابعة و الأخيرة من خارطة الطريق المعدة من اللجنة الوطنية فتتضمن عقد المؤتمر الـ 13 للاتحاد العام للعمال الجزائريين.

و كان الأمين العام للنقابة، عبد المجيد سيدي السعيد قد صرح بأنه لن يترشح لعهدة جديدة. وسبق له أن صرح على هامش اجتماع تنسيقي مغلق ضم أعضاء من اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد أن "العهدة الحالية ستنتهي في ال10 يناير 2020 إلا أننا قررنا تقديم تاريخ تنظيم المؤتمر الوطني ال13 للاتحاد العام للعمال الجزائريين" ، كما أوضح "أننا اتفقنا على إنشاء لجنة وطنية لتحضير المؤتمر ال13 التي ستعقد اجتماعا من أجل وضع الآليات و الإجراءات التحضيرية للمؤتمر و كذا التاريخ المحدد لانعقاده".

و خلص سيدي السعيد إلى التأكيد بأنه تقرر بالإجماع خلال هذا الاجتماع التنسيقي الذي عقده أعضاء اللجنة التنفيذية للمركزية النقابية مواصلة احترام النظام الداخلي و القانون الأساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين.