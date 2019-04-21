باشر اليوم مجلس الأمة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني و السياناتور في مجلس الأمة و ذلك بطلب من وزارة العدل.

من جهته، كذب هذا الأخير المعلومة و حاول الضغط على اللجنة القانونية للغرفة الثانية للبرلمان.

كما ندد، في هذا الصدد، النائبان في مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم و مولود كايساري بالضغوطات التي تمارس عليهم، و صرحوا أنه مهما كانت الضغوطات التي تمارس عليهم من طرف جمال ولد عباس بصفته عضو في المكتب و نائب رئيس مجلس الأمة إلا أن أعضاء اللجنة عازمين على تنفيذ طلب العدالة.

و حسب كايساري فإن نزع الحصانة البرلمانية على جمال ولد عباس يمكن تحقيقها بفضل ضغط الحراك الشعبي و قال في هذا الشأن أنه لو لم يكن هناك حراك شعبي لما رأينا هذا على الإطلاق.