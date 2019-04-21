نتائج وهدافو بطولة الرابطة المحترفة الأولى
رياضة
21 ابريل 2019 () - واج/س.أ
النتائج الكاملة والهدافون عقب إجراء مباريات الجولة الـ26 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، اليوم الأحد.
نادي بارادو : 2 نعيجي (د 44)، بوزوق (د 76)
شبيبة الساورة : 0
شبيبة القبائل : 4 فيستون (د 3 و د 57), شتي (د 43)، حمرون (د 45)
مولودية وهران : 2 منصوري (د 12, ض.ج)، ناجي (د 81, ض.ج)
أولمبي المدية : 1 عبد الحفيظ (د 23)
شباب قسنطينة : 0
جمعية عين مليلة : 2 طيايبة (د 76 و د 90+3)
مولودية بجاية : 1 بيسان (د 63)
مولودية الجزائر : 0
أهلي برج بوعريريج : 0
اتحاد بلعباس : 1 سوقار (د 19)
دفاع تاجنانت : 0
وفاق سطيف : 1 رضواني (د 74)
اتحاد الجزائر : 1 اللافي (د 42)
شباب بلوزداد : 2 نساخ (د 18)، بشو (د 86)
نصر حسين داي : 0.