نتائج وهدافو بطولة الرابطة المحترفة الأولى

رياضة
21 ابريل 2019 () - واج/س.أ
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 النتائج الكاملة والهدافون عقب إجراء مباريات  الجولة الـ26 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، اليوم الأحد. 

نادي بارادو   : 2 نعيجي (د 44)، بوزوق (د 76)

شبيبة الساورة : 0 

شبيبة القبائل : 4 فيستون (د 3 و د 57), شتي (د 43)، حمرون (د 45)

مولودية وهران : 2 منصوري (د 12, ض.ج)، ناجي (د 81, ض.ج) 

أولمبي المدية        : 1 عبد الحفيظ (د 23)

شباب قسنطينة      : 0 

جمعية عين مليلة : 2 طيايبة (د 76 و د 90+3)

مولودية بجاية : 1 بيسان (د 63) 

مولودية الجزائر : 0

أهلي برج بوعريريج : 0 

اتحاد بلعباس : 1 سوقار (د 19)

دفاع تاجنانت : 0 

وفاق سطيف : 1 رضواني (د 74) 

اتحاد الجزائر : 1 اللافي (د 42) 

شباب بلوزداد : 2 نساخ (د 18)، بشو (د 86)

نصر حسين داي : 0.

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