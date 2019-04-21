ارتفعت حصيلة الجرحى التي خلفها إنقلاب الحافلة الناقلة لأنصار مولود ية وهران ، على الساعة السابعة النصف من مساء اليوم الاحد ، ألى 20 جريحا 12 منهم نقلوا من طرف أعوان الحماية المدنية و البقية نقلهم مواطننون إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو لتلقى العلاج ، هذا ما أكدته "للخبر " مصادر مقربة من خلية الإتصال للمركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو ، وحسب المصادر نفسها أن أثنين من الجرحى قد أدخلا إلى قسم العمليات الجراحية.

و تنقل مسيرو فريق شبيبة القبائل إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو للوقوف إلى جانب أنصار مولودية وهران للإطمئنان على صحتهم و التكفل بالجرحى .

وحسب بيان لخلية الإتصال لمديرية الحماية المدنية فإن أعوان وحدة الحماية المدنية بذراع بن خدة قد وصلوا إلى مكان الحادث بالقرب من المكان المسمى "لي تومي " على الساعة السابعة و ثلاثة و عشرون دقيقة، حيث قدموا الإسعافات الأولية للجرحى و قاموا بنقل 12 منهم إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو .

يذكر أن الحادث المروري وقع بمكان يعتبره مستعملو الطريق الإجتنابي الجنوبي في جزئه المؤدي إلى الطريق الوطني رقم 12، طريق خطير على حركة المرور حيث شهد في الاشهر الأخيرة عدة حوادث مرورية خطيرة بعضها أودى بحياة أشخاص .