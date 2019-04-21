في التجمع الذي انتظم عفويا من قبل عدد من المواطنين أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصة، حمل بعض هؤلاء علب وقارورات الياوورت التي فضل البعض تناولها أمام المحكمة، بينما فضل البعض الآخر حملها وانتظار وصول الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الذي يفترض أن العدالة استدعته لسماعه في قضايا ذات الصلة بنهب المال العام، رفقة وزير المالية. وكان أويحيى استفز الجزائريين فيما مضى بمقولته الشهيرة “الشعب ماشي لازم ياكل الياوورت”. هذا وقد عرف مقر الأرندي، الأسبوع الماضي، حالة استنفار بعد رشقه بعلب الياوورت من قبل المواطنين تذكيرا لأويحيى بأنهم لم ينسوا ما قاله من قبل.