كانت مسيرة الجمعة في مدينة مغنية الحدودية بولاية تلمسان فرصة للتضامن مع الصحفي شهر الدين برياح، ابن مدينة الحاجة مغنية وصحفي “الوطن” بولاية تلمسان، على خلفية التهديدات التي تلقاها بعد نشره مقالا صحفيا تناول فيه معلومات عن قضايا فساد في التنازل عن العقار السياحي والفلاحي بمنطقة مرسى بن مهيدي الساحلية والحدودية. معلومات فندها والي تلمسان وقال إنه سيرد عليها بالدليل في ندوة صحفية، فيما أكدها نائب برلماني سابق قال بأنه يحوز الوثائق والمستندات التي تثبت هذه التجاوزات. مسيرة مغنية حضرها ناشطون وصحفيون للتضامن مع كاتب المقال الذي مارس مهامه في إبلاغ الرأي العام ليس إلاّ.