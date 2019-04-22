أكد الوزير والديبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي في منشور على صفحته في فيسبوك مساء الأحد أن مبادرة بن صالح :" لا جدوى لها بعد الدعوة إلى إنتخابات رئاسية في ظروف أزمة عامة و بروز نية إعادة تجديد النظام تحت غطاء إنتقال شكلي"، وأضاف أن الهدف من الندوة التشاورية الذي دعا رئيس الدولة إلى عقدها هو " الإستحواذ على انتصار الإرادة الشعبية و الإلتفاف على مطالبها الشرعية و تشتيت القوى السياسية و الإجتماعية التي تساند السلمية".

وتابع المتحدث يقول :"من شأنها ( الندوة التشاورية ) تعميق الإنسداد السياسي لأن فشلها المحتوم سيجر الجزائر نحو العصيان المدني المبرمج من قبل أطرافا في النظام الحالي الذي غيّر الخطاب دون تغيير السياسات" .

وأضاف رحابي في تغريدة له على تويتر، أن مشاورات الغد التي تنتهجها السلطة، من شأنها التحايل على القوى السياسية

التي دعمت المسيرات السلمية، معتبرا بأن هذا النظام قد غير من خطابه لكنه لم يغير سياسته مطلقا.