سجل صباح اليوم الإثنين انهيار عمارة من أربعة طوابق بباب الوادي بالجزائر العاصمة بمحاذاة مسجد كتشاوة، فيما تواصل مصالح الحماية المدنية البحث عن ضحايا محتملين، حسب ما علم من مصدر من ذات الجهاز.

وأوضح الملازم بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام لدى المديرية الولائية للحماية المدنية أنه سجل في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم انهيار عمارة مكونة من أربعة طوابق بشارع تماغليت بباب الوادي وتحديدا بمحاذاة مسجد كتشاوة.

وتجري حاليا عملية البحث عن ضحايا محتملين، حيث تم تسخير لهذا الغرض 5 سيارات إسعاف وبدعم من وحدة البحث والتدريب بالدار البيضاء.