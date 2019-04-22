تعرض عبد القادر زوخ، والي العاصمة، صباح اليوم، للطرد عند محاولته تفقد موقع انهيار عمارة بالقرب من مسجد كتشاوة.

يظهر الفيديو المتداول الصعوبات الكبيرة التي وجدها رجال الأمن لإجلاء الوالي تحت ضغط العشرات من المحتجين من سكان الحي.

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واضطر عناصر الأمن اقتياد الوالي الى السيارة تحت صراخ المحتجين بـ "كليتو لبلاد يا سراقين".

وكانت عمارة من أربعة طوابق انهارت صباح اليوم ولم تشر مصالح الأمن لوجود ضحايا حيث لا تزال عمليات البحث متواصلة.