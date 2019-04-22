قفزت أسعار النفط اليوم الإثنين، بعد أن بدا أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن إلزام جميع مشتري النفط الإيراني بإنهاء وارداتهم منه أو الخضوع لعقوبات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.3 % إلى 74.31 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أول نوفمبر، قبل أن تتراجع إلى 73.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:04 بتوقيت غرينتش، بارتفاع 2.3 % عن آخر إغلاق.

وكانت "واشنطن بوست" أول من نشرت أمس الأحد، أن الولايات المتحدة تستعد للإعلان يوم الإثنين، عن أن المشترين الحاليين للنفط الإيراني لن ينالوا مزيدا من الإعفاءات من العقوبات.

وقال كاتب بالصحيفة، نقلا عن مسؤولين اثنين بالخارجية الأمريكية لم يسمهما، إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيعلن "أنه اعتبارا من الثاني من ماي لن تمنح وزارة الخارجية الأمريكية مزيدا من الإعفاءات من العقوبات لأي دولة تستورد الخام أو المكثفات من إيران".