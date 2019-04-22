تم انتشال جثة من جنس ذكر لم تعرف هويته من تحت أنقاض العمارة المتكونة من أربعة طوابق التي انهارت ،صباح اليوم الإثنين بباب الوادي بالجزائر العاصمة بمحاذاة مسجد كتشاوة، فيما تواصل مصالح الحماية المدنية البحث عن ضحايا آخرين محتملين،حسب ما علم من مصدر من ذات الجهاز.

وارتفعت حصيلة ضحايا انهيار عمارة متكونة من أربعة طوابق بالقصبة السفلى و المحاذية لمسجد كتشاوة بالجزائر العاصمة إلى

شخصين ( رجل انتشل في وقت سابق و انتشال جثة ثانية لطفل في حدود الساعة العاشرة صباحا ) ، حسب ما علم عن مصالح الحماية المدنية.