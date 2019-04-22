وجد علي حمام وزير الموارد المائية الجديد، اليوم، عددا كبيرا من المحتجين الرافضين لزيارته لولاية سطيف.

في ثاني زيارة له منذ تنصيبه على رأس وزارة الموارد المائية. لقي الوزير جموعا من الرافضين لحكومة بدوي بولاية سطيف، أين هتف العشرات من سكان الولاية برفض الزيارة.

ورغم الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على أولى محطات الزيارة بسد الموان، غير أن المحتجين كانوا في الموعد، بالرغم من التكتم الشديد على الزيارة التي لم يعلن عنها سوى في الساعات القليلة الماضية.