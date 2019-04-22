انطلق، صباح اليوم الإثنين، اللقاء التشاوري لإنشاء وتأسيس هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات. وسجل غياب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عن المشاورات التي دعا لها.

وقال حبة العقبي أمين عام الرئاسة إن المشاورات مستمرة، والانتخابات ستجرى في وقتها أما المقاطعين للمشاورات هم أحرار في قراراتهم. وبرر غياب بن صالح بإنشغالات أخرى.

وشهدت الجلسة الأولى انسحاب ممثل حزب جبهة المستقبل عبد الله وافي بسبب أن المشاورات تجرى في جلسة مغلقة.