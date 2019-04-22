خلف حادث مرور مميت صباح اليوم الاثنين، خمسة قتلى و ثماني جرحى ثلاثة منهم في حالة خطيرة بولاية بجاية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث وقع صبيحة اليوم في حدود الساعة الثامنة والنصف على مستوى الطريق رقم 26 الرابط بين سيدي عيش وأوزلاڨن بلعزيب بولاية بجاية، وأضاف أن الحادث وقع بعد اصطدام شاحنة نصف مقصورة ومركبة نفعية من نوع هيليكس تويوتا كانت تقل عمال في الخلف، مخلفا خمسة قتلى وثماني جرحى ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

الضحايا الخمسة نقلوا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي عيش ونقل الجرحى الثمانية لنفس المستشفى من طرف أعوان الحماية المدنية.