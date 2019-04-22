أفادت القناة التلفزيونية الثالثة أن مصالح الدرك الوطني أوقفت كل من اسعد ربراب والأخوة كونيناف.

منذ أيام استمعت مصالح الدرك الوطني بباب الجديد لأقوال الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" يسعد ربراب، هذا الأخير قال حينها أن مصالح الدرك سألته عن تعطيل مشاريعه، في حين افادت مصادر اعلامية يومها أنه تم مساءلته حول عدد من الصفقات منذ التسعينات. وحسب التلفزيون العمومي فان التهم الموجهة لرجل الأعمال تتمثل في تورطه بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كما اتهم بتضخیم فواتیر واستیراد عتاد مستعمل، بالرغم من الاستفادة من امتیازات جبائیة ومصرفیة. وأكدت القناة العمومية أنه سیتم تقديم ربراب أمام وكیل الجمھورية لدى محكمة سیدي أمحمد فور إنتھاء التحقیق

ومعروف أن الاخوة كونيناف من أقرب رجال الأعمال من محيط الرئيس المستقيل وفي مقدمتهم شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة، ويتعلق الأمر بكل من رضا ، عبد القادر ، كريم و نوا طارق.

وتم توقيفهم حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي بشبهة ابرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم وتهمة استغلال نفوذ الموظفين العموميين من اجل الحصول على مزايا غير مستحقة ، تحويل عقارات و امتيازات.