قال رجل الأعمال يسعد ربراب عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تنقل مجددا الى مصالح الدرك الوطني لمواصلة دراسة قضية حجز معداته، في الوقت الذي يتحدث فيه التلفزيون العمومي عن توقيفه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية بعد انتهاء التحقيق في قضايا فساد.

رجل الأعمال أشار أن معداته محجوزة في ميناء الجزائر منذ جوان 2018 وتنقل اليوم للمرة الثانية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني لمواصلة دراسة الملف.

كما قال الناطق الرسمي لمجمع سيفيتال مولود والي في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر "لم يتم توقيف ربراب تقدمنا اليوم على الساعة التاسعة والنصف ويتم حاليا سماعه حول تعطيل مشروع ايفكون".