تمكنت مصالح أمن ولاية وهران من توقيف شخصين يبلغان من العمر ( 30 و34 سنة) ، متورطين في قضية تزوير العملة الوطنية والأجنبية لغرض طرحها للتداول، حسبما علم اليوم الإثنين من هذه الهيئة الأمنية.

و تمت عملية التوقيف بناء على تحريات ذات المصالح، حول وجود شخصين من جنسيتين مختلفتين يقومان بتحويل أحد المساكن بوسط مدينة وهران لورشة سرية للتزوير واستعمال المزور.

وتم حجز بداخل المنزل، جهاز إعلام آلي بجميع لواحقه وقصاصات ورقية تستعمل في تزوير العملة و مسحوق يستعمل لذات الغرض و لفات من ورق الألمنيوم وورق بلاستيكي و10 هواتف نقالة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية (6.000 دج) وآخر بقيمة (2.000) فرنك إفريقي إضافة إلى جهاز استقبال الأنترنت.

وتم تحرير ضدهما إجراء قضائي أحيلا بموجبه على العدالة حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.