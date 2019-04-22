التحق رئيس بلدية فرجيوة حسين بوالصفصاف المنتمي إلى حزب الأفلان برؤساء البلديات المقاطعين لإجراءات تحضير الانتخابات، حسبما أكده نهار اليوم لـ"الخبر" في اتصال هاتفي.

وكان رئيس بلدية فرجيوة قد خرج على المواطنين ببيان نشر على الموقع الرسمي للبلدية، معلنا عن مقاطعته لكل الإجراءات المتبعة في التحضير للانتخابات الرئاسية، و بذلك يكون مير فرجيوة أول رئيس بلدية عن ولاية ميلة يلتحق بالمقاطعين، رافضا الامتثال لقرار التحضير لانتخابات 4 جويلية القادم، و مؤكدا أنه داعمل للحراك الشعبي و رافضا لكل ما يرفضه الشعب .

القرار لقي ترحيبا كبيرا من قبل مواطني فرجيوة تناقلته منصات التواصل الاجتماعي بكثرة لا سيما على مستوى ولاية ميلة.