جددت بعض النقابات المستقلة بولاية بشار رفضها القاطع للانتخابات الرئاسية، على اعتبار أنها لا تتوافق وما تنص عليه المادتين 7و 8 من الدستور في أن الشعب هو مصدر السلطات وأنه صاحب السلطة التأسيسية.

وكانت نقابات الصحة والبلدية والتربية وبإشراف نقابة الكناس حددت المدخل الرئيسي للبلدية للتعبير عن رفضها القاطع لشروع بلدية عاصمة الولاية في التحضير للانتخابات الرئاسية، حيث اعتبر الناطق الرسمي لهذا التكتل النقابي كاملي جيلالي في كلمته، أن مبررات رفض الانتخابات تعود لكونها جاءت من رئيس دولة مرفوض شعبيا، فضلا على أن هذه المشرف عليها هو حكومة مرفوضة شعبيا ومعينة بطريقة غير دستورية، لأنها لم تخضع لاستشارة الأغلبية البرلمانية.

وأضاف المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية مبرر عدم توفر قانون الانتخابات الحالي على ضمانات للشفافية والنزاهة ما يعني عدم احترام صوت الشعب وخياراته.

وطالب هؤلاء من المنتخبين وفي مقدمتهم رئيس البلدية الاستجابة لإرادة الشعب وتسجيل موقف يذكره التاريخ من خلال وقف كل إجراءات تنظيم هذه الانتخابات.

وأعلنت هذه النقابات صراحة مقاطعتها للانتخابات في حال عدم الإستجابة لمطالب الشعب، ما لم تتوفر الشروط الدستورية والسياسية والأخلاقية لانتخابات شرعية، نزيهة وشفافة يرتضيها الشعب وتعكس طموحاته التي خرج من أجلها.