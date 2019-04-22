عبر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عن سعادته بأداء المهاجم كريم بن زيمة وذلك بعد تسجيله لهاتريك في فوز الفريق 3-0 على اتلتيك بلباو على ملعب السانتياغو برنابيو.

وسجل اللاعب أخر 8 أهداف للملكي، لكن زيدان شدد على أهمية كل إفراد الفريق الذين ساعدوا المهاجم في تسجيله للهاتريك.

وتحدث زيدان إلى الصحافة بعد المباراة حيث قال :"بن زيمة يملك ثقة بنفسه، وهو يعمل دائما من اجل التطور. انا لست متفاجئا بما قام به اللاعب. أنا سعيد بأداء الفريق، لقد قدمنا مباراة جيدة."

وعن مشاركة غاريث بايل وتعرضه لصافرات الاستهجان، قال زيدان: "الأمر المؤسف هو انه سنحت له فرصة للتسجيل، اشعر بالأسف عليه. كنت أريد أن أراه يسجل، ولا افهم لماذا تعرض للصافرات."

ورفض زيدان التحدث عن مستقبل الويلزي حاليا.