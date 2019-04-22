وصل رجل الأعمال يسعد ربراب لمحكمة سيدي امحمد ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية.

أظهرت صورا لوسائل إعلام لحظة وصول الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" يسعد ربراب لمحكمة سيدي امحمد لتقديمه أمام وكيل الجمهورية.

وكان التلفزيون العمومي كشف صباح اليوم عن توقيف رجل الأعمال والتحقيق معه في قضايا التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كما اتهم بتضخیم فواتیر واستیراد عتاد مستعمل، بالرغم من الاستفادة من امتیازات جبائیة ومصرفیة.

لحظة وصول اسعد ربراب إلى المحكمة

صورة م.ف.ع