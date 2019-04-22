لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الإثنين، جراء انهيار مبنيين على الأقل، نتيجة زلزال قوي ضرب شمال الفلبين. وقالت حاكمة المقاطعة ليليا بينيدا، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إنه تم انتشال 3 جثث من تحت أنقاض مبنى في مدينة بوراك، بينما توفي طفل في انهيار مبنى في مدينة لوباو، مضيفة أن الزلزال تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، مما عرقل تحركات رجال الإنقاذ .

وكان المعهد الأمريكي للجيولوجيا قد أعلن في وقت سابق، أن زلزالا بقوة 6.3 على مقياس ريختر ضرب الفلبين، حيث اهتزت مبان في العاصمة مانيلا.

وتقع الفلبين على منطقة الحزام الناري المعرضة لنشاطات زلزالية قوية في المحيط الهادئ، والذي يمتد من اليابان، مرورا بجنوب شرق آسيا وحوض الهادئ.