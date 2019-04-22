تم تقديم مباراة شباب بلوزداد أمام شباب قسنطينة، المقررة يوم الأربعاء 24 افريل بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر، ضمن إياب نصف نهائي كأس الجزائر لكرة القدم، إلى (16 :00) بدلا عن (17 :00), حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية للعبة (الفاف).

ويأتي هذا التقديم "بطلب من النادي العاصمي بسبب ضعف الإنارة"، حسبما أفاد به بيان للفيدرالية الكروية.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى يوم الأربعاء الماضي بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، قد انتهى لفائدة شباب قسنطينة ب(1-0).

وسجل المهاجم القسنطيني، محمد أمين عبيد، الهدف الوحيد في اللقاء (د 68)، بضربة رأسية إثر تلقيه فتحة يسارية دقيقة من القائد العمري.

وفي نصف النهائي الثاني، فاز فريق شبيبة بجاية على مضيفه وفاق سطيف بنتيجة (2-1) الشوط الأول (0-0) الثلاثاء الفارط بسطيف برسم لقاء الذهاب.

وتجرى مباراة الإياب يوم الخميس 25 أفريل بملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

برنامج نصف النهائي:

الذهاب :

الثلاثاء 16 أفريل 2019:

وفاق سطيف - شبيبة بجاية 1 - 2

الأربعاء 17 أفريل 2019:

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 1 - 0

الإياب :

الأربعاء 24 افريل 2019

الجزائر/ ملعب 20 أوت 1955: شاب بلوزداد - شباب قسنطينة (16 :00)

الخميس 25 أفريل 2019:

بجاية / ملعب الوحدة المغاربية: شبيبة بجاية - وفاق سطيف (17 :00).