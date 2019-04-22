وضع شاب حدّا لحياة صديقه البالغ من العمر 18 سنة، اليوم ببلدية برج أخريص جنوب مقر ولاية البويرة ، بتوجيه ضربات بـ"الميزان الإلكتروني" أسقطته مغشيا ليفارق الحياة بمستشفى سور الغزلان .

استيقظت بلدية برج اخريص ، صباح اليوم، على وقع وفاة الشاب "ع ، يعقوب " متأثرا بالضربات التي تلقاها على مستوى الرأس والرقبة ، كان بطلها شاب وهو صديق له يمتهنان بيع الخضروات والفواكه بسوق المدينة .

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" من مصادر محلية " فإن الجاني كان على تواصل دائم مع القتيل وهما يعملان سويا بتجارة بيع الخضر والفواكه بسوق المدينة. وأنه لم تكن بينهما خلاف قبل الحادثة ، وأنهما معروفان لدى سكان البلدية بتواضعهما .وأضاف "أول أمس شب خلاف بينهما ليتطور العراك إلى استعمال كل ما اتيح بينهما حيث تلقى الضحية "ع، يعقوب" ضربة على مستوى الرأس والرقبة وظلّ الضحية ملقى على الأرض مغمى عليه ليحول إلى عيادة المدينة بعد وصول أفراد الحماية المدنية".

وأكد مصدر من الامن لـ"الخبر"،أنه "تم توقيف الجاني بعد 45 دقيقة من ارتكابه للجريمة، رفقة شخص آخر يشتبه في أنه متورط في الجريمة"، مشيرا إلى أن التحقيق لايزال متواصلا معهما للكشف عن الملابسات الحقيقية للحادث المأساوي، الذي اهتز له سكان بلدية برج أخريص ، مشيرا إلى أن وكيل الجمهورية للمحكمة المختصة، سيعلن خلال اليومين القادمين عن حيثيات القضية.