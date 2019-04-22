قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الإثنين إن تركيا تنتقد قرار الولايات المتحدة بخصوص إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران، قائلة إنها لن تخدم السلم والاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على تويتر ”لا نقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات بشأن كيفية بناء علاقتنا مع جيراننا“.

وكان البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم تجديد الإعفاءات في ماي، والتي تسمح للمستوردين بشراء النفط الإيراني دون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.