أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح حركة جزئية في سلك الولاة مست عدة ولايات أهمها العاصمة حيث أنهيت مهام الوالي عبد القادر زوخ.

حسب بيان الرئاسة الذي كشف عنه في نشرة الثامنة للتلفزيون العمومي فان الحركة مست عدة ولايات من بينها الأغواط والعاصمة وعدة مقاطعات ادراية حيث تم تعيين ولاة منتدبين جدد.

لكن أهم ما ورد في الحركة الجزئية انهاء مهام عبد القادر زوخ والي العاصمة بعد سنوات قضاها في المنصب، الأكيد أن قرار التنحية جاء بعد ما حدث اليوم بوفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة اثر انهيار بناية بالقصبة، أين تنقل الوالي السابق صباحا غير أنه طرد من قبل السكان.

القائمة الكاملة:

عبد القادر برادعي واليا لولاية الأغواط

الوناس بوزقزة واليا لولاية باتنة

عبدالخالق صيودة واليا لولاية الجزائر

محمد بلكاتب واليا لولاية سطيف

يحيى يحياتن واليا لولاية بومرداس

عمار القواسم والي منتدب بالدار البيضاء

بن عرعار حرفوش واليا لولاية الطارف

بن عبد الله شايب والي منتدب لتقرت

من جهة أخرى سبق وأن أشارت "الخبر" منذ أيام الى اجراء حركة جزئية في سلك الولاة.