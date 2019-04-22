عُوقب الحكم المساعد نسيم دولاش، بالتوقيف لمدة 3 أشهر بداية من تاريخ 22 أفريل 2019 بسبب " نطحه لاعب نجم مقرة"، خلال مقابلتهم ضد مولودية سعيدة، التي لعبت يوم 15 أفريل لحساب الجولة الـ 27 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس"، حسبما كشفت عنه اليوم اإثنين الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وجاءت وقائع القضية، بعد تعديل النتيجة من طرف فريق مولودية سعيدة، عند الدقيقة 85 وإثر احتجاجات من لاعبي "النجم" على ضربة ركنية أعلن عنها الحكم المساعد نسيم دولاش، هذا الأخير اعتدى على قائد فريق مقرة، نبيل بيبي،"بنطحة"، حسبما أوضحته الرابطة علة موقعها الرسمي.

واتخذ قرار العقوبة اليوم الإثنين، من طرف لجنة الانضباط بعد السماع للحكم المساعد وبالاعتماد على الصور وفيديو الاعتداء. حيث اعترف دولاش بفعلته وطلب الصفح،حسب نفس المصدر.

للتذكير، قررت لجنة الانضباط للرابطة المحترفة، في 15 أفريل بخسارة اللقاء لفريق نجم مقرة دون إعطاء النقاط للفريق الخصم، مولودية سعيدة، بعد أحداث العنف التي وقعت خلال هذه المواجهة. كما خصمت لجنة الانضباط 3 نقاط من رصيد نجم مقرة بالإضافة إلى أربع مقابلات دون جمهور من بينها الاثنين الأوليين خارج مدينة مقرة.

كما يتوجب على نجم مقرة دفع غرامة مالية قدرها 400 ألف دينار، بسبب اجتياح الأنصار لأرضية الميدان في ختام اللقاء ما أدى لوقوع إصابات خطيرة للرسميين.